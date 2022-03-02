بعد صرف 100 مليون جنيه لتطويرها.. مطلب برلماني بحصر جميع بيوت الشباب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بإجراء حصرا شاملا وإعداد ملفا كاملا عن جميع بيوت الشباب على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي أجرتها لجنة الشباب، لتفقد بيت شباب سوهاج، بناء علي طلب إحاطة تقدم به النائب محمد لبيب، حيث شارك في الزيارة الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب.

حصر كامل لبيوت الشباب

كشفت لجنة الشباب بمجلس النواب، توقف أعمال الصيانة في بيت شباب سوهاج منذ 5 سنوات، ما دفع الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، للانفعال على مسئولي بيت الشباب، مطالبا الاهتمام بأعمال الصيانة والعمل على تطويره.

وقال محمود حسين ، إن عدم الاهتمام ببيت الشباب، بمثابة إهدار لثروات الشباب، مطالبا مسؤولي وزارة الشباب بمد اللجنة بملف كامل عن جميع بيوت الشباب، ونسبة الإشغالات فيها، ومواعيد اجراء الصيانة، وهل تحقق أرباح مالية أم خسائر.

مطالب بالاستعانة بمتخصصين في الإدارة الفندقية

انتقد النائب أحمد الشناوي، العرض الذي قام به مسؤولي بيت شباب سوهاج، واصفا ذلك بعدم الأمانة في العرض، كما طالب النائب أسامة عبد العاطي، القائمين على بيت الشباب، بالاستعانة بالمتخصصين في الإدارة الفندقية، لتعظيم الموارد، خاصة أن المكان مؤهل لجذب العديد من النزلاء.

وطرح النائب محمد لبيب، مشكلة انتهاء تراخيص بيت شباب سوهاج منذ 5 سنوات، وأن الأرض المقام عليها البيت، تابعة للمحافظة بحق الانتفاع، مقابل إيجار اسمي يصب قيمته واحد جنيه.

100 مليون جنيه لتطوير مراكز الشباب

قال الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، إنه فيما يتعلق بترخيص بيت الشباب، لا بد أن تقوم إدارة البيت بسداد المديونيات المتأخرة المتعلقة بالإيجار، ثم تقوم بعدها بتقديم طلب للوزارة، لتقوم بعدها بمخاطبة محافظ سوهاج، للانتهاء من إجراءات التخصيص.

وأوضحت إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب، إن الوزارة أبدت اهتماما كبيرا ببيوت الشباب، وأنفقت ما يقرب من 100 مليون جنيه على تطويرها، خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشارت إلى أن بيوت الشباب، تتبع جمعيات أهلية حاصلة على ترخيص من وزارة الشباب، وتتولي الوزارة مراقبتها والإشراف عليها.

ويضم وفد لجنة الشباب الذي يتفقد عدد من الهيئات الشبابية بمحافظة سوهاج، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب: درويش مرعي، أسامة عبد العاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبد الفتاح، هادية حسني، آية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبد اللطيف أمين اللجنة، وتامر الجيزاوي، وعماد سعيد من الأمانة العامة لمجلس النواب.