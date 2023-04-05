«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف خالية.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، تفاصيل وظائف شاغرة يمكن التقديم عليها خلال الأيام المقبلة.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل الوظائف وفقا لما نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وأعلنت وزارة الشباب، حاجة شركة امتنان مصر للتعيين:

1. مشرف مبيعات وكلاء

أماكن العمل: الصعيد - القنال

شروط التقديم على الوظائف

مؤهل عالي

خبرة من 3 إلى 5 سنوات

يفضل امتلاك سيارة

يشترط الخبرة السابقة في الأغذية

أقصى حد للسن 40 سنة

موقف واضح من الجيش

الحقوق والمميزات

راتب مجزي

حوافز شهرية

خصومات على منتجات الشركة

عدد ساعات العمل= 8 ساعات +ساعة راحة

يوم إجازة أسبوعيا

تأمين طبي خاص واجتماعي

للتقديم للوظيفة، برجاء الضغط هنا وملء الاستمارة والبيانات المطلوبة، أو يمكنك التسجيل مباشرة والتقديم من خلال موقع توظيف مصر.

كما تقيم شركة مطاعم القزاز يوم توظيفي مفتوح، ما نعرض تفاصيله في السطور التالية:

العنوان: 163شارع الحجاز أو محطة مترو هليوبوليس بعد بنك QNB يوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2023 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 2 مساء للوظائف الآتية:

1. موظفين كول سنتر (خريجين فقط)

2. مساعدين شيفات شرقي (خبرة من 3 إلى 5 سنوات)

3. شيف فلافل (خبرة من 3 إلى 5 سنوات)

4. ويتر (خبرة وبدون بمجال المطاعم) نقبل طلاب المنازل فقط والخريجين

5. استيورد (خبرة و بدون) طلاب منازل وخريجين

6. أمن إداري (مؤهل متوسط)

7. دليفري بموتوسيكل (من سكان العبور)

أماكن العمل: وسط البلد - مصر الجديدة - العبور

الشروط المشتركة

السن من 18 سنة إلى 40 سنة

موقف واضح من التجنيد