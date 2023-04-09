تطورات حريق هامبورج.. الشرطة الألمانية تعلن امتداده للمخازن

أعلنت شرطة هامبورج، عن امتداد الحريق بأحد المستودعات بالمدينة إلى عدد من منشآت التخزين، وذلك منذ ساعات قليلة.

ووفقا لموقع قناة «العربية»، فإنَّ سلطات الطوارئ حذرت من تبعات الحريق، حيث أكدت الآتي؛ «حريق هامبورج خطر جدا على السكان».

فيما أفادت التقارير الأولية عن الحريق بالمدينة التي تعد ثاني أكبر المدن الألمانية وسادس أكبر مدينة بالاتحاد الأوروبي، بأنه وقعت انفجارات بمكان حريق هامبورج، والذي لا يبتعد كثيراً عن مركز المدينة.

ووفقا لشرطة هامبورج، فإنَّ 120 فريق إطفاء عملوا على مكافحة حريق هامبورج بمجرد نشوبه، وخلال الساعات الأولى من اندلاع الحريق تم اتخاذ العديد من التدابير الوقائية الأمنية، أبرزها إجلاء 140 شخصا من المنطقة المحيطة.

احتمالات تسرب مواد كيميائية

جاء هذا الإجلاء على خلفية تخوف السلطات الألمانية من احتمالات تسرب مواد كيميائية، وذلك بعد أن شوهد سحابة دخان بسبب حريق مخزن بمدينة هامبورج به مواد كيميائية تتجه لمركز المدينة.

تسرب مادة كبريت الهيدروجين

وكان حريق هامبورج تسبب فيه اندلاع النيران في مخزن بالقرب من وسط المدينة، فيما تسبب الحريق بالفعل في تسرب مادة كبريت الهيدروجين في الدخان المتصاعد، وفقًا لـ«العربية».

تقع مدينة هامبورج شمال ألمانيا، وتشتهر بمينائها الضخم وسوق السمك ونهر، كما تعد ثاني أكبر المدن الألمانية وسادس أكبر مدن الاتحاد.