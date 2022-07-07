بريد الوطن.. حدث فى مطار هامبورج 30 يونيو 2013

المكان مدينة هامبورج شمال ألمانيا، الزمان صباح يوم 30 يونيو، الساعة السادسة صباحاً، إقلاع الطائرة الألمانية إلى مدينة الغردقة، تم الانتهاء من إجراءات السفر، دخلنا صالة الانتظار، صالة السفر بها حالة من القلق بدأت بين المسافرين من جنسيات مختلفة بعد تأخير موعد الإقلاع، بدأت شاشات العرض تبث لنا الأخبار من مصر، والإذاعة الداخلية تطلب من المسافرين إلى مصر توخى الحذر بسبب الأوضاع الأمنية، ومن يرغب فى إلغاء السفر عليه التوجه إلى مقر الشركة داخل المطار، أو الانتظار والتوجه لصالة أخرى لتناول الإفطار على حساب الشركة، على ألا يزيد سعر الوجبة على 15 يورو، اقتربت منى أسرة فلسطينية، تريد أن تذهب إلى قطاع غزة لزيارة أمها، التى هى فى حالة الاحتضار، وتريد رؤيتها قبل وفاتها، تسألنى ماذا يحدث الآن؟ هل تسمح لى الظروف أن أركب طيراناً داخلياً لمدينة العريش؟ الألمان بدأ البعض يلغى السفر، والبعض ينتظر، الطائرة يوجد بها أنا وشاب يدرس الاقتصاد فى هامبورج فقط، والباقى أجانب، طلبوا منا التوجه مرة أخرى لصالة أخرى لتناول الطعام، بدأت أعداد المسافرين تقل، وبعد أربع ساعات انتظاراً أقلعت الطائرة إلى مطار الغردقة، وفوق المدينة قام قائد الطائرة بجولة فوق المدينة والمعالم السياحية من قرى ومنتجعات سياحية لتهبط بنا عصر يوم 30 يونيو، ليمضى بنا قطار العمر.

محمد سعد عبداللطيف

كاتب وباحث مصرى

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com