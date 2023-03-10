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عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في هامبورج إلى 8 قتلى

كتب:

هاجر عمر
11:19 ص | الجمعة 10 مارس 2023
حادث هامبورج

حادث هامبورج

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشرطة الألمانية، أعلنت اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا حادث إطلاق نار على كنيسة في هامبورج إلى 8 أشخاص وأصيب عدد غير محدد، وأعطت الشرطة الرقم على موقعها على الإنترنت، ولم ترد أنباء عن الدافع المحتمل لإطلاق النار الذي صدم ثاني أكبر مدينة في ألمانيا.

الشرطة تعتقد أن مطلق الرصاص شخص واحد 

وقالت الشرطة، إنهم يعتقدون أنه لم يكن هناك سوى مطلق نار واحد، ويمكن أن يكون شخصًا قد عُثر عليه ميتًا في المبنى، و من جانبه، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس حادث إطلاق النار داخل مركز لشهود يهوه في مدينة هامبورج شمال ألماني بـ«العمل الوحشي».

القاتل من ضمن الضحايا

وكتب شولتس في تغريدة أن عددًا من أفراد طائفة شهود يهوه سقطوا ضحايا عمل عنف وحشي الليلة الماضية، مضيفًا: «أفكاري معهم ومع أحبائهم، ورجّحت الشرطة أن يكون مُطلق النار من بين القتلى الذين سقطوا في الموقع».

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