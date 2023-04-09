وزيرا التعليم والثقافة يشهدان فقرات فنية في مدرسة النصر بمصر الجديدة غدا

يجري الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، غدا، زيارة إلى مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة.

الفقرات الفنية والمسرحية

ويشهد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الزيارة، عددا من الفقرات الفنية والمسرحية التي تم تنظيمها بمسرح المدرسة ويشارك بها طلاب وطالبات عدد من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة.