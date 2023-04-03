وزير التعليم يكشف الشكل النهائي لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أنه جرى إعداد المتدربين من الموجهين والمعلمين على برنامج أساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم لطلاب المرحلة الثانوية.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وأضاف الوزير أنه جرى تدريب 5 آلاف معلم من معلمي المرحلة الثانوية على المستوى المركزي و40 ألف و939 معلم على مستوى المحافظات.

وأوضح أن المواصفات الفنية للورقة الامتحانية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنسبة 85% اختيار من متعدد «mcQ» والأسئلة المقالية بنسبة لا تتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.. المستويات المعرفة

وأشار إلى أن المستويات المعرفية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنسبة 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40 % للمتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بالإضافة إلى تأكيد دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

وأشار إلى أنه جرى استكمال بناء بنوك الأسئلة للثانوية العامة 2023 وضم كوادر جديدة، فضلاً عن أنه جرى إتاحة نموذج استرشادي لامتحانات الثانوية العامة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة والامتحانات.

كما أكد الدكتور رضا حجازي، أنه تم تكليف المديريات التعليمية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية ، بمراجعة كتيبات المفاهيم التي يتم تسليمها لطلاب الثانوية العامة للتأكد من توافر الاعداد لكافة الطلاب.