«التعليم» توفر كعك العيد بأيدي طلاب التعليم الفندقي وبأسعار مخفضة

وجّه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليماته لمدارس التعليم الفندقي بتخصيص خطوط إنتاج الكعك والبسكويت ومستلزمات عيد الفطر المبارك وخلافه، على أن يكون الإنتاج بجودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطنين وتحت إشراف طبي، واتباع جميع الإجراءات الصحية أثناء التعبئة والتغليف والإنتاج عن طريق شيف بمهارة عالية.

كعك العيد بأسعار مناسبة وجودة عالية بأيدي الطلاب

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان، أنّ ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية الدقة، وفي إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفني ودعمه وتشجيعه للطلاب لخلق جيل قادر على التنافسية في نواحي تخصصات التعليم الفني والمساعدة في خدمة البيئة المحيطة والمساهمة في الحد من الغلاء، وبتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كعك العيد بأيدي أبناء التعليم الفندقي

وأضافت مديرية التعليم بالجزة: «ظهرت اليوم باكورة إنتاج التعليم الفندقي بتعليم الجيزة، حيث تم تصنيع الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور بأنواعها، وسيتم تسويق المنتجات بمنافذ البيع التابعة للإدارات التعليمية، كما أكد ضرورة الاهتمام بالتعبئة والتغليف حتى يتم التنافس مع كبرى شركات الحلويات المصنعة لذلك.