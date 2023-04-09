طرح سبائك وجنيهات فضة سويسرية في السوق بـ5 أوزان.. مصنعية منخفضة

طرحت إحدى أكبر شركات الذهب، سبائك وجنيهات فضة بأوزان 10 و20 و30 و50 و100 جرام، من الفضة السويسرية بعيارات مرتفعة تصل إلى 999.0 سهمًا.

وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لإحدى منصات بيع الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سوق الذهب يشهد تداول منتجات مختلفة من السبائك، حيث توجهت بعض شركات الذهب والمعادن الثمينة، لطرح سبائك وجنيهات فضية مغلفة، تتمتع بمنصعيات منخفضة ونسب استرداد، وتدمغ بمصلحة الدمغة والموازين، وتزايد الحاجة للتحوط غير قواعد السوق.

خطًا لتشغيل وإنتاج سبائك الفضة

ودشنت الشركة خطًا لتشغيل وإنتاج سبائك الفضة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 كيلو شهريًا كمرحلة أولى، تتضمن منتجات الشركة سبائك فضية بأوزان مختلفة لتتناسب مع احتياجات العملاء، في ظل تنامي الرغبة للاستثمار في الفضة.

انخفاض سعر ومصنعية السبائك الفضة

وأوضح أن انخفاض سعر ومصنعية السبائك الفضة، عزز من قوة الطلب عليها، خاصة من الفئات ذات القوة الشرائية المنخفضة.

وأضاف أن الشركة تستخدم نظم أمان لحماية منتجاتها من الغش والتقليد، بجانب نظم تغليف محكمة، ولكل سبيكة رقم تسلسلى مدون عليه كافة بياناتها من تاريخ الإنتاج والدمغ والوزن، فضلا عن دمغة مصلحة الدمغة والموازين.