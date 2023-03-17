أسعار الفضة اليوم الجمعة.. عيار 925 يسجل 20.13 جنيه

مثلما يهتم الكثيرون باقتناء المعدن النفيس «الذهب»، يهتم البعض أيضا باقتناء الفضة ويحرصون على متابعة أسعارها، وكشف موقع «جولد برايس» عن أسعار الفضة اليوم الجمعة 17\3\2022، في مصر، ووصل عيار 925 إلى 20.13 جنيه، فيما بلغت أونصة الفضة 677.536 جنيه، ما يعادل 22.00 دولار أمريكي.

أسعار الفضة اليوم الجمعة 17\3\2022 في مصر

ترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل أسعار الفضة اليوم الجمعة في مصر، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها مدار الساعة، كما يلي.

- أونصة الفضة يصل سعرها 677.53 جنيه، أي ما يعادل 22.00 دولار أمريكي.

- جرام الفضة النقية عيار 999 يصل سعره إلى 21.74 جنيه بما يعادل 0.71 دولار.

- جرام الفضة البريطانية عيار 958 بسعر يصل إلى 20.80 جنيه يما يعادل نحو 0.67 دولار.

- سعر جرام الفضة عيار 925 وصل إلى 20.85 جنيه بما يعادل نحو 0.68 دولار.

- سجل عيار 900 نحو 19.59 جنيه للجرام، بما يعادل نحو 0.64 دولار.

- سجل جرام فضة المجوهرات عيار 800 سعر يصل إلى 17.41 جنيه بما يعادل نحو 0.57دولار.

-سجل جرام فضة عيار 880 سعر يصل إلى 19.15 جنيه بما يعادل 0.62 دولار.

أسعار سبائك وكيلو الفضة في مصر اليوم الجمعة

وجاءت أسعار سبائك وكيلو الفضة كما يلي:

- سعر جرام الفضة يصل إلى 28.97 جنيه أي ما يعادل 0.94 دولار.

- سعر أونصة الفضة يصل إلى 894.348 جنيه أي ما يعادل 29.040 دولار.

- سبيكة الفضة 50 جراما بسعر يصل إلى 1,432.26 جنيه، بما يعادل 46.51 دولار.

- سبيكة الفضة 100 جرام بسعر يصل إلى 2,853.62 جنيه، بما يعادل 92.66 دولار.

- سبيكة الفضة 200 جرام بسعر يصل إلى5,445.84 جنيه، بما يعادل 176.83 دولار.

- سبيكة الفضة 250 جراما بسعر يصل إلى 6,698.38 جنيه بما يعادل 217.50 دولار.

- سبيكة الفضة 500 جرام بسعر يصل إلى 13,266.06 جنيه بما يعادل 430.76 دولار.

- سبيكة الفضة 1 كيلو بسعر يصل إلى 26,140.02 جنيه، بما يعادل 848.78 دولار.