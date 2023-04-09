مصرع شخص وانهيار جزء من منزل في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب شخص آخر، وانهار جزء من منزل، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمدينة ههيا في محافظة الشرقية.

انهيار جزء من منزل في حريق بالشرقية

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد نشوب حريق داخل منزل بمدينة ههيا بجوار مدرسة الحرية، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر وانهيار جزء من المنزل.

نشوب الحريق في انفجار أسطوانة بوتاجاز

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، و4 سيارات إسعاف، وتبين اندلاع الحريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى ههيا المركزي، كما تم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.