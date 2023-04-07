إصابة 11 طفلا و4 أشخاص من أسرة واحدة في نشوب حريق بكرداسة

أصيب 11 طفلا و4 أشخاص من أسرة واحدة إثر ماس كهربائي بالثلاجة، تم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحريق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع المشاتل أبو رواش بدائرة القسم، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث كرداسة، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق نتيجة اشتعال بوتاجاز الطهى وماس كهربائي بثلاجة لاصقة به ونتج عنه إصابة 11 طفلا وإصابة أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.