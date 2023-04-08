زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب أفغانستان

تعرضت مدينة جلال آباد في أفغانستان، اليوم السبت، لزلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 51.6 كيلومتر من سطح الأرض، عند التقاء خط العرض 34.654 شمالا وخط الطول 70.631 شرقا.

وفي 21 مارس الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر معظم أنحاء باكستان وأفغانستان، ما أدى إلى فرار السكان، وهم مذعورين من المنازل والمكاتب.

وأشارت وسائل إعلام باكستانية إلى أن زلزال أفغانستان أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين، معظمهم في إقليم خيبر بختون خواه شمال غربي البلاد، كما أسفرت الهزة الأرضية عن إلحاق أضرار بعدد من المنازل، وحدوث إنزلاقات جبلية شمالي باكستان نتج عنها إغلاق عدد من الطرق الجبلية.