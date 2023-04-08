زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب تايوان

تعرضت تايوان، اليوم السبت، لزلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 31.6 كيلومتر من سطح الأرض، عند التقاء خط العرض 23.40 شمالا وخط الطول 121 شرقا.

هزتان أرضيتان تضربان البلاد

يذكر أن مركز الأرصاد التايواني أفاد بأنّ هزتين أرضيتين ضربتا صباح الثلاثاء الماضي، جنوب وشمال شرقي البلاد، الأولى بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة ييلان، والأخرى بقوة 3.7 درجة في مدينة كاوشيونج.

وذكر المركز وفقا لصحيفة تايوان نيوز المحلية، أنّ مركز الهزة الأرضية الأولى كان على بعد 38.4 كيلومتر جنوب قاعة مقاطعة ييلان، بعمق بؤري بلغ 62.5 كيلومتر، بشدة درجتين في مقاطعة هوالين، ودرجة واحدة في كل من مقاطعتي ييلان ونانتو ومدينة تايتشونج، بينما كان مركز الهزة الأرضية الثانية على بعد 74.8 كيلومتر شمال شرق قاعة مدينة كاوشيونج، بعمق بؤري يبلغ 5 كيلومترات، بشدة 3 درجات في مدينة كاوشيونج، ودرجة لكل من مقاطعات تايتونج وتشيايي ونانتو.