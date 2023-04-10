مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18.. رشاد يستفز طه القماش

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18 العديد من الأحداث المثيرة، لتزداد منافسته في دراما رمضان 2023، من خلال العديد من الأحداث التي زادت إثارة المسلسل الرمضاني، بعدما شهدت الحلقة 17 من مسلسل سوق الكانتو، بشراء طه القماش الذي يجسد دوره أمير كرارة، محلا في السوق، ويبدأ مباشرة عمله من جديد وتجهيز المحل، ويعلم بأمر ملكية رشاد للسوق ويطالب أصدقاءه بالتركيز في عملهم فقط، ويذهب رشاد الذي يجسد دوره الفنان فتحي عبدالوهاب إلى طه القماش في محله ليستفزه، ويؤكد له أنّه أصبح كبير السوق، فيما يخبره أمير كرارة بألا يطمئن كثيرا طالما هو موجود في السوق.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18

وشهد مسلسل سوق الكانتو، تمسك راوية التي تجسد دورها مي عز الدين، بطه القماش، وإخبار والدها بأنّها تحبه، كما يطلب منها والدها أن تترك البانسيون الذي تعيش فيه لتنتقل إلى شقة ملكها.

أزمة المعلم شحاتة في سوق الكانتو

ويعبر المعلم شحاتة للمعلم عوض عن غضبه من استيلاء رشاد على السوق، أما الأخير فيخبر المعلم عوض في مشهد تالٍ بأنّه صرف النظر عن الزواج بابنته عزيزة، ويلوم طه القماش ابن عمه عبدالغني على الشهادة الزور في مسألة استيلاء والده على ميراثه.