مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17.. راوية تصطدم مع والدها بسبب طه القماش

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 على شاشة DMC، صدام بين «راوية» مي عز الدين، ووالدها الأستاذ أمين، بسبب رغبة ونية راوية في الزواج من «طه القماش» أمير كرارة، كما أن والدها طلب منها ترك البانسيون الذي تعيش فيه لتنتقل إلى شقة ملكها.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، يتناول العديد من الأحداث التي يترقبها جمهور ومتابعي المسلسل، نظرا لما تحمله من مفاجآت بشكل مستمر.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنى، ومها نصار، وعبد العزيز مخيون، وحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبدالخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.