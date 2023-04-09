مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 17.. أمير كرارة يعاتب «راوية» بسبب الديون

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين شهدت العديد من الأحداث الساخنة بين أبطال المسلسل، من ضمنها الحوار الذي دار بين «طه القماش» أمير كرارة، و«رشاد الحرامي» فتحي عبدالوهاب، بعد أصبح «رشاد بيه».

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 17

وشهد مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 17 ذهاب «رشاد» إلى طه القماش، وافتعل مشكلة معه وأخبره بأن الناس شاهدت «راوية» مي عز الدين، وهي تدفع ديونه عند المعلم مدبولى وعايره بهذا الأمر، وعاتب طه القماش «راوية» على دفعها ديونه لدى التاجر، ورد لها المبلغ المالي.

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.