مظاهرة لأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في النمسا للتنديد بالتصعيد
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أ ش أ
06:02 م | الأحد 09 أبريل 2023
فلسطين
تظاهر أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في النمسا اليوم أمام مقر دار أوبرا فيينا الشهيرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.
وحمل المتظاهرون اعلام فلسطين ونددوا بممارسات الاحتلال الإسرائيلي خاصة عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك كما طالبوا بإنهاء حصار غزة.
تنديد بالأفعال الإسرائيلية في فلسطين
ورفض المتظاهرون إصرار الحكومة الإسرائيلية على مزيد التصعيد العسكري في الضفة الغربية وغزة، مشيرين إلى أن المسجد الأقصى خط أحمر، وحثوا مجلس الأمن الدولي على تحمل مسئولياته في هذا الشأن.
كما أدان المتظاهرون اقتحام القوات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى، أثناء صلاة التراويح والاعتداء على المعتكفين وافراغ المسجد منهم بالقوة.