مظاهرة لأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في النمسا للتنديد بالتصعيد

تظاهر أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في النمسا اليوم أمام مقر دار أوبرا فيينا الشهيرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.

وحمل المتظاهرون اعلام فلسطين ونددوا بممارسات الاحتلال الإسرائيلي خاصة عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك كما طالبوا بإنهاء حصار غزة.

تنديد بالأفعال الإسرائيلية في فلسطين

ورفض المتظاهرون إصرار الحكومة الإسرائيلية على مزيد التصعيد العسكري في الضفة الغربية وغزة، مشيرين إلى أن المسجد الأقصى خط أحمر، وحثوا مجلس الأمن الدولي على تحمل مسئولياته في هذا الشأن.

كما أدان المتظاهرون اقتحام القوات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى، أثناء صلاة التراويح والاعتداء على المعتكفين وافراغ المسجد منهم بالقوة.