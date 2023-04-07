قناة القاهرة الإخبارية: صواريخ غزة مصدرها فصائل «ليست ذات ثقل»

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بوجود هدوء حذر في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أوردته القناة قبل قليل، مشيرةً إلى أنّ الصواريخ التي انطلقت من غزة جاءت من فصائل ليست ذات ثقل، وأكدت المراسلة، أن طائرات إسرائيلية تواصل التحليق على ارتفاع منخفض في غزة.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، طالب أمريكا ودول العالم بأن تتدخل بشكل مباشر وفاعل حتى توقف الجرائم الإسرائيلية ضد المقدسات، وبخاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، وألا تكتفي ببيانات التنديد والشجب، مشددًا على أنّ ما يجري بحق المقدسات والمصلين تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويدفع بالوضع إلى الانفجار.

واقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى في اليومين الماضيين، وقامت بالاعتداء على المصلين والمرابطين، وضربتهم بالعصي، إضافة إلى استخدام قنابل الغاز والصوت، وبالرصاص المطاطي، ومن العنف المفرط الذي اتبع في الاقتحام، اشتعلت النيران في جزء من المصلى، قبل أن يتمكن المصلون والمرابطون من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى أجزاء أوسع من المُصلى.