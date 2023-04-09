ميكانيكي انتهت حياته على يد والدته وشقيقه.. سر اكتشاف جريمة حدائق حلوان

مشادة كلامية انتهت بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب «محمد شعبان» في العقد الرابع من عمره يعمل ميكانيكي سيارات، بين أيدي والدته وشقيقه داخل منزلهم الموجود بمنطقة حدائق حلوان التابعة لقسم شرطة المعصرة جنوب القاهرة، وحاولت الأم قيامها بلف جثمانه داخل بطانية وإلقائه بعيدًا عن المنزل محاولة منها الهروب من فخ العدالة، خوفا من افتضاح إمرها.

جريمة اكتشفها الجيران

سيناريو الجريمة لم ينجح كما خططت له الأم وشقيق الضحية، حينما اكتشف الجيران هذا الأمر، وأبلغوا ضباط الشرطة عن الواقعة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما وجرى نقل جثمان الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

ضربوه بآلة حادة فوق رأسه

وفقًا للتحريات الأمنية التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن الأم ونجلها اعتديا بالضرب على نجلها الضحية وضرباه بآلة حادة فوق رأسه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة جراء الإصابات البالغة، وعقب ذلك وضعاه داخل بطانية وشرعا في إلقاء الجثة خارج المنزل قبل آذان المغرب بدقائق.

الأم ابنها مثلا الجريمة

خضعت الأم ونجلها لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، ومثلا الجريمة أمام فريق النيابة لبيان كيفية ارتكابهما الجريمة في ثبات وهدوء تام، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهما 15 يومًا فيما أمرت بعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه، فيما أمرت النيابة باستدعاء والد المجني عليه لسماع أقواله بشان الخلافات التي أدت إلي ارتكاب الجريمة.