تفاصيل جريمة المعصرة: صاحب ورشة يقتل فرارجي بسبب قفص فراخ

جريمة مأساوية شهدتها منطقة المعصرة جنوب محافظة القاهرة، أمس الأحد، بعدما أقدم صاحب ورشة على قتل جاره صاحب محل دواجن بسبب خلافات بينهما على وضع قفص فراخ بجوار ورشة الجاني، وتطور الأمر لمشاجرة قام على أثرها المتهم بضرب الضحية بآلة حادة، ما أدى لوفاته.

قفص فراخ السبب

ترجع التفاصيل فور تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بين صاحب ورشة وفرارجي، وسقوط قتيل يدعى «أحمد»، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لصاحب محل دواجن مصاب بآلة حادة، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين صاحب ورشة والضحية بسبب خلافات الجيرة وقيام الضحية بوضع قفص دواجن بجوار ورشة الجاني وهو ما رفضه وتطور الأمر لمشاجرة بينهما، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وجار مناقشته حول ملابسات الواقعة.

انتداب الطب الشرعي

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما تم نقل جثمان المجني علىه لمشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، وإعداد تقرير مفصل يوضح سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وملابساتها لكشف غموض الحادث.

الاستماع لشهود العيان

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان وقوع الجريمة، تمهيدا لتفريغها، والوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان الذين توافقت ظروف وجودهم وقت وقوع الحادث لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث.