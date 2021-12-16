تقتل طليقها بـ6 طعنات قبل زفافه بأسبوع.. شاهد كواليس جريمة المعصرة (فيديو)

في حوالى الساعة 12 صباحًا، تسللت السيدة وصديقها خفية إلى شقة استأجرتها بالطابق السادس بإحدى العقارات بمنطقة المعصرة، من أجل تنفيذ جريمتها، إذ قتلت طليقها بـ 6 طعنات في أماكن متفرقة من جسده، بعدما أخبرها أن حفل زفافه من سيدة أخرى قد اقترب، وتم اكتشاف الجريمة بعد دقائق من وقوعها، وتمكن رجال الشرطة من ضبطها وصديقها، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التقطت عدسة «الوطن» بثًا مباشرًا من العقار الكائن بمنطقة المعصرة، الذي شهد على جريمة القتل، ونقلت كواليس الواقعة كاملةً.

بلاغ بجريمة قتل

بداية جريمة المعصرة، كانت ببلاغ إلى قسم شرطة المعصرة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، بها عدة طعنات داخل شقة مستأجرة بإحدى العقارات بدائرة القسم، وعقب الانتقال والفحص تبيّن أن المجنى عليه يدعى «محمود.ح»، وبتكثيف التحريات توصل رجال الشرطة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة الضحية، وهى سيدة أربعينية تدعى «صفاء.ن»، وأن الدافع وراء الجريمة هو الانتقام من طليقها بعدما أخبرها باقتراب حفل زفافه على سيدة أخرى، حيث كان قد تبقى نحو أسبوع على حفل زفافه من سيدة أخرى، فخططت المتهمة للتخلص منه بمساعدة صديقها وشقيقها.

استئجار شقة أسبوعًا مقابل 5 آلاف جنيه

كما تبيّن أنه في سبيل تنفيذ المتهمة لجريمتها، استأجرت شقة بالطابق السادس لمدة أسبوع في مقابل دفع مبلغ 5 الآف جنيه لمالكها، وأنها أخبرت صديقها كذبًا بأن طليقها لديه صورًا لها في وضع غير لائق، وطلبت منه أن يساعدها في أخذ تلك الصور منه، وفى ليلة الواقعة صعدت مع صديقها إلى الشقة خفية دون أن يلاحظ حارس العقار، وبعدها اتصلت هاتفيًا بالمجنى عليه «طليقها»، وطلبت منه الحضور إلى الشقة، وفى ذلك الوقت كان المجنى عليه متواجدًا في شقته الموجودة بالقرب من شقتها، وحضر إليها بعد دقائق.

تخلصت من طليقها بـ6 طعنات

وحينما حضر الضحية إلى الشقة، فوجئ بوجودها مع صديقها وباغتته من الخلف وسددت له 6 طعنات بمنطقة الرقبة والظهر ما أدى إلى مصرعه في الحال، وهربت وصديقها من مسرح الجريمة.

بعد دقائق جاء نجل صاحبة الشقة من الخارج، وأثناء دخوله الشقة فوجئ بالمجني عليه ملقيًا داخل غرفة النوم وقد فارق الحياة وبه عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده، وقتها أبلغ رجال الشرطة وتم ضبط المتهمة وصديقها وشقيقها لاشتراكهم معها في جريمته.

بينما أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة.