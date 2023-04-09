الرئيس السيسي يتفقد النظم الإلكترونية للعرض على النيابة بقسم مدينة نصر

اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة خلال زيارة مفاجئة أجراها لقسم مدينة نصر، تناول خلالها وجبة الإفطار مع الأفراد والعاملين والمواطنين في ديوان القسم، وأجرى حديثا مع الضباط والأفراد والمواطنين.

كما تعرف الرئيس السيسي على أحدث النظم الإلكترونية التي يتم استخدامها، خاصةً نظام العرض الإلكتروني على النيابة العامة من داخل قسم شرطة مدينة نصر.