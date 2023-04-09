تشييع جنازة سيدة لقيت مصرعها في حريق بالشرقية.. لحقت بابنتها بعد 3 أيام

شيّع أهالي قرية الملكين البحرية جثمان سيدة لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق خطرة، إثر نشوب حريق داخل منزلها عقب انفجار أسطوانة غاز، وذلك بعد 3 أيام من وفاة ابنتها التي أصيبت معها في نفس الحريق، فيما لا يزال اثنان من أبناء السيدة يتلقيان العلاج داخل العناية المركزة بالمستشفى.

وأثارت وفاة السيدة والفتاة حالة من الحزن بين أهالي مركز الحسينية، مشيرين إلى أن الحادث كان مفجعا، ووفاة الام بعد ابنتها بـ3 أيام وبعد مرور أسبوع من نشوب الحريق أصابهم بصدمة شديدة.

انفجار أسطوانة غاز داخل منزل

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا منذ أسبوع بنشوب حريق داخل منزل بقرية الملكيين البحرية التابعة لدائرة المركز.

إصابة 4 أشخاص بحروق إثر الحادث

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة والحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم. وفي وقت لاحق تلقى مدير الأمن إخطارا بوفاة الطفلة علياء مسلم، كما تلقى اليوم إخطارا بوفاة والدتها أميمة محمد فودة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.