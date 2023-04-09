مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 18.. مازن يظهر لقائد شعوب البحر ويخدعه لحماية كيميت

شهد مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 18، ظهور مازن لقائد شعوب البحر «قائد جيش الأعداء»، الذي ينوي الهجوم هو وقواته على كيميت، من أجل خداعه، حتى يفاجأهم جيش كيميت بقيادة الملك رمسيس الثالث، ويقضي عليهم وينتصر في المعركة.

مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 18

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل يحيى وكنوز 2 هروب يحيى وصديقه مازن من عصابة الدكتور عجيب، من خلال تعويذة الهروب ليصل إلى «كيميت» مصر القديمة، التي كان يحكمها وقتها الملك رمسيس الثالث.

وتعرض قناة DMC مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنتج مسلسل يحيى وكنوز

ومسلسل يحيى وكنوز موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من بطولة أصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدته.