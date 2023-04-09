مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 17.. «يحيى» يكشف أسرار الملك رمسيس الثالث

مسلسل يحيى وكنوز 2 في الحلقة 17 شهد الكثير من الأحداث والقصص من الحضارة المصرية القديمة بشكل شيق وسلس للأطفال، ومعلومات عن ملوك مصر القديمة، وكان بطل اليوم هو الملك رمسيس الثالث.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 17

وحاول «يحيي» في مسلسل يحيى وكنوز 2 في الحلقة 17 أن يبرز في مغامرة اليوم معلومات عن الملك رمسيس الثالث ليعلم الأطفال ويزيد معلوماتهم عن مصر القديمة، فأوضح أن الملك رمسيس الثالث هو ابن الملك «ست ناخت» مؤسس الأسرة الـ20، ورمسيس الثالث هو ثاني ملوك الأسرة الـ20.

وأوضح «يحيي» أثناء مغامرته اليوم أن حكم رمسيس الثالث كيميت لفترة طويلة وصلت لـ31 سنة حقق فيها انتصارات كتير وحافظ على حدود كيميت.

عرض مسلسل يحيى وكنوز بلغة الإشارة

مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc معروض بلغة الإشارة حيث قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل الذي يقدم معلومات تاريخية مهمة للأطفال.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، أما موعد العرض الأول فهو في الساعة الـ6:15 مساءً، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».