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موعد مسلسل يحيى وكنوز 2 على قناة DMC اليوم الأحد

كتب:

محمد عزالدين
06:19 ص | الأحد 09 أبريل 2023
يحيى وكنوز

يحيى وكنوز

يتساءل الجمهور عن موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأحد، إذ شهدت الحلقات السابقة أحداث ومغامرات تاريخية شيقة، انتقل فيها «يحيى» للأحداث المختلفة للقدماء المصريين.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأحد

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأحد في الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأحد على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 18 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز

ومن المنتظر أن يقدم مسلسل يحيى وكنوز في الحلقة 18، معلومات جديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.

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بقلم محمد عزالدين