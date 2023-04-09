مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18.. مي عز الدين تواجه طه القماش بعلاقته بـ«دهب»

تضمن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18 مواجهة «راوية» مي عز الدين لـ«طه القماش» بحقيقة ما يخفيه عنها من علاقته السابقة بـ«دهب» ندى موسى، وأيضا تجارته في الخمر، ويخبرها أن ذلك كان قبل أن يتعرف عليها.

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18

ولكن الأزمة اشتعلت بينهما وتتركه غاضبة في أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18 كما ترك خليل العمل لدى شحاتة بسبب جشعة وأخذه ميراث أقاربه دون وجه حق، ويترك له المحل، وتقابل راوية «رشاد» وتخبره بأنها تريد بيع نصيبها في السوق، وتطلب منه مساعدتها ويوافق على الأمر.

وخلال أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18 ظهر والد راوية «مي عز الدين» مجددًا وتقابلا وقال لها: «بقيت أمتلك نص السوق»، مشيرا إلى أنه عثر على نصف الحجة الخاصة بالسوق.

وتابع: «أنا كل اللي يهمني أشوفك مبسوطة وسعيدة ومستريحة ونصف السوق بقى ملكك».

مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، يتناول العديد من الأحداث التي يترقبها جمهور ومتابعو المسلسل، نظرا لما تحمله من مفاجآت بشكل مستمر.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنى، ومها نصار، وعبد العزيز مخيون، وحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبدالخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.