موسكو تعلن تدمير أكثر من 100 طائرة بدون طيار منذ بدء الأزمة الأوكرانية

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير من العالم الماضي 2022، أكثر من 100 طائرة بدون طيار تركية من طراز «بيرقدار»، وفقا لما أعلنه قائد قوات الدفاع الجوي الروسية، الجنرال أندريه ديمين.

روسيا تسلمت رادارات لمحاربة المسيرات في 2022

وأشار الجنرال أندريه ديمين، إلى أن وحدات الدفاع الجوي الروسي تسلمت أول أنظمة رادار لمحاربة المسيرات الصغيرة في 2022، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان الجيش الروسي، قال في وقت سابق،إنه يعمل على تعزيز أمن حدود بلاده الشمالية الغربية بعد انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفا إن انضمام هلسنكي إلى التكتل العسكري واستعداد السويد للانضمام خطوات تهدد الحدود، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، وقع انفجار أعقبه حريق في منطقة لم تسمها بمقاطعة كييف، فيما لم تعرف أسبابه بعد.