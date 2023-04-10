رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

موسكو تعلن تدمير أكثر من 100 طائرة بدون طيار منذ بدء الأزمة الأوكرانية

انفجار يعقبه حريق بمقاطعة كييف الأوكرانية

كتب:

حسن رمضان
12:58 ص | الإثنين 10 أبريل 2023
أحد عناصر الجيش الروسي-صورة أرشيفية

أحد عناصر الجيش الروسي-صورة أرشيفية

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير من العالم الماضي 2022، أكثر من 100 طائرة بدون طيار تركية من طراز «بيرقدار»، وفقا لما أعلنه قائد قوات الدفاع الجوي الروسية، الجنرال أندريه ديمين.

روسيا تسلمت رادارات لمحاربة المسيرات في 2022

وأشار الجنرال أندريه ديمين، إلى أن وحدات الدفاع الجوي الروسي تسلمت أول أنظمة رادار لمحاربة المسيرات الصغيرة في 2022، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان الجيش الروسي، قال في وقت سابق،إنه يعمل على تعزيز أمن حدود بلاده الشمالية الغربية بعد انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفا إن انضمام هلسنكي إلى التكتل العسكري واستعداد السويد للانضمام خطوات تهدد الحدود، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، وقع انفجار أعقبه حريق في منطقة لم تسمها بمقاطعة كييف، فيما لم تعرف أسبابه بعد.

 

اقرأ المزيد:

بعد انضمام فنلندا لـ «الناتو».. هل تستخدم روسيا أسلحة نووية تكتيكية؟

«الدفاع الروسية» تعلن إسقاط 14 مسيرة أوكرانية وتدمير مستودع وقود في زابوريجيا

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 170 ألفا و550 جنديا

أهمية فنلندا للحلف بعد انضمامها للناتو.. ولماذا تخشاها «موسكو»؟

الجيش الروسي يتسلم قاذفات الشمس الحارقة لأول مرة.. أبرز 8 معلومات عنها
بقلم حسن رمضان