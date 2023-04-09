«الدفاع الروسية» تعلن إسقاط 14 مسيرة أوكرانية وتدمير مستودع وقود في زابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع وقود كبير تابع للقوات الأوكرانية قرب مدينة زابوروجيا، وإحباط نشاط مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين في محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

تدمير مستودع وقود وإسقاط 14 مسيرة أوكرانية

وقالت الوزارة، في تقرير لها، إن القوات الروسية نجحت في تدمير مستودع كبير قرب مدينة زابوروجيا، يحتوي على 70 ألف طن من الوقود الذي تم تخزينه هناك لدعم عمليات الجيش الأوكراني في منطقة دونباس، مضيفة أنه تم إحباط نشاط مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين على محور «كوبيانسك»، واثنتين أخريين على محوري «جنوب دونيتسك» و«زابوريجيا».

كما قالت الوزارة إن القوات الروسية نجحت في إسقاط 14 طائرة أوكرانية بدون طيار، وتدمير دبابة واحدة ومدافع ذاتية الحركة من طراز «غفوزديكا» و«أكاتسيا» ومدفع «غياتسينت-بي»، إلى جانب مدافع هاوتزر من طراز «D-20» و«D-30» وعدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى في محاور «كوبيانسك» و«كراسني-ليمانسك» و«خيرسون» و«جنوب دونيتسك» و«زابوريجيا».

مقتل 400 عسكري أوكراني

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 400 عسكري قتلوا في صفوف القوات الأوكرانية، بينهم 60 في خيرسون، و20 آخرين في دونيتسك، وأكثر من 340 شخص في محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا وكوبيانسك وكراسني-ليمانسك.

جاء ذلك في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت قبل أكثر من عام في 24 فبراير 2022، حيث تبادلت موسكو وكييف الهجمات الصاروخية على مدار 12 شهرا، وكثفت منها روسيا خلال الفترة الماضية، مستهدفة البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وأدت إلى نزوح نحو 10 ملايين الأوكرانيين، فضلا عن أزمة الطاقة والغذاء العالمية.