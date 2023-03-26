أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 170 ألفا و550 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 170 ألفا و550 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسب ما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم، أنّه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 3 آلاف و595 دبابة و6 آلاف و947 من المركبات المدرعة و2631 من النظم المدفعية و522 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و277 من أنظمة الدفاع الجوي و305 من الطائرات المقاتلة و291 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و486 من المركبات وخزانات وقود، إضافة إلى إسقاط 911 من صواريخ كروز.

استهداف مواقع روسية

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم، أنّ وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية استهدفت 3 مواقع قيادة روسية و5 مجموعات عسكرية تابعة للجيش الروسي وذخائر ومعدات أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية، أنّ القوات الجوية الأوكرانية شنّت 11 غارة على مجموعات روسية، أسقط الجيش الأوكراني مروحيات جوية روسية دون طيار من طرازي «أورلان - 10» و«سوبر كام».

وأضاف البيان، أنّ القوات الروسية تركز جهودها على القيام بأعمال هجومية في 4 اتجاهات، حيث صد المدافعون الأوكرانيون أكثر من 85 هجومًا للروس خلال اليوم الماضي.

هجوم روسي

من جهته، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك الأوكرانية، سيرهي ليساك، اليوم، إنّ القوات الروسية هاجمت الليلة الماضية نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك بطائرة دون طيار (UAV).

وأضاف ليساك وفق لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية: «أمس هاجمت القوات الروسية المدينة باستخدام طائرة دون طيار، وننتظر البيانات المؤكدة عن الإصابات أو التدمير جراء هذا الهجوم»، مشيرا إلى أنّ القوات الروسية تركز جهودها على القيام بأعمال هجومية في اتجاهات ليمان وباخموت ومارينكا وأفدييفكا.