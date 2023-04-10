سقوط تاجر من الطابق الثاني في أثناء تنظيف شقته ببورسعيد

أُصيب تاجر بكشور وكدمات إثر سقوطه من الطابق الثاني بعد اختلال توازنه، أثناء أعمال تنظيف في شقةٍ ملك له بمساكن قشلاق السواحل، في حي المناخ ببورسعيد، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

نقل المصاب إلى المستشفى

وتلقت مديرية أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، يفيد بوصول محمود عباس عباس محمد 33 سنة، تاجر ملابس، يقيم بمساكن العاشر من رمضان، مصابا.

وتبين من الفحص الطبي أنّه مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف في المخ والبطن وكدمات شديدة بالجسم، وحالته الصحية غير مستقرة.

إجراء التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أنّ المصاب تاجر، وكان يقوم بأعمال تنظيف وصيانة في شقة ملكه فاختل توازنه وسقط من أعلى السلم بالدور الثاني، ونقل المصاب إلى المستشفى.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.