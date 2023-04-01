إصابة تاجر في حادث تصادم سيارة نصف نقل بالحاجز الخرساني في السويس 

شهد طريق الأدبية السويس، وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بالحاجز الخرساني، أسفر عن إصابة شخص جرى نقله إلى طوارئ مستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

إصابة تاجر في حادث مروري

وكان مرفق إسعاف محافظة السويس قد تلقى بلاغاً من قائدي السيارات، بوقوع حادث تصام سيارة نصف نقل رقم ط س د 2979، بالحاجز الخرساني بطريق الأدبية، خلف مطاحن الخمس نجوم، مما أسفر عن وقوع إصابات

على الفور وجّه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف، 2 سيارة إسعاف لنقل المصابين، إلى طوارئ مستشفى السويس العام لتلقى العلاج اللازم، بعد القيام بتقديم التأمين الطبي بموقع الحادث.

ومن جانبه أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل مصاباً نتيجة حادث تصادم سيارة نصف نقل بالحاجز وتم إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة للوقوف على الإصابات وسيتم تسكين المصاب حسب نوع إصابته في القسم الخاص به.

اشتباه نزيف في المخ وسحجات وكدمات

وأوضح المصدر أن اسم المصاب يدعى إسماعيل رضوان إسماعيل 55 سنة يقيم بحي الكويت التابع لحى الأربعين، وإصابته عبارة عن اشتباه نزيف فى المخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.