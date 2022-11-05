إصابة تاجر فاكهة وزوجته في حريق اندلع بمنزلهما في أبو النمرس

أصيب صاحب محل فاكهة «37 عاما»، وزوجته، بحروق في الوجه واليدين، إثر حريق اندلع في شقتهما منطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة، التهم محتويات الصالة بسبب حدوث ماس كهرباء، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق شقة في أبو النمرس

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لـ أمن الجيزة، إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بشقة بعقار في شارع إبراهيم باشا دائرة قسم أبو النمرس، على الفور انتقل رجال المباحث بإشراف العميد محمد مختار رئيس القطاع.

شقيق المصاب: ماس كهربائي وراء الحريق

وبالانتقال والفحص تبين إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ونتج عنه احتراق محتويات الصالة بالكامل، وإصابة قاطنيها بحروق في الوجه واليدين، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، بسؤال شقيق المصاب 36 عاما، صاحب محل أدوات منزلية، ومقيم بذات العنوان، رجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي.