يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الاثنين، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداثا متسارعة وشيقة، جذبت الكثير من المشاهدين.

موعد عرض مسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الاثنين ، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ملخص مسلسل ضرب نار

شهد مسلسل ضرب نار انتحار محسن ابن عم جابر الكوماندا، حزنا على إبعاده عن قريته ضمن أحكام المجلس العرفي ضده عقابا على تنفيذه جريمة قتل، وعلم الكوماندا «أحمد العوضي» وحزن حزنا شديدا.

مسلسل ضرب نار في شهد أيضا، انفصال أيسل رمزي التي تجسد شخصية الشقيقة الصغرى للفنانة ياسمين عبدالعزيز عن صديقها بعدما حصلت على شهادة الثانوية العامة وتغيرت حياتها بانتقالها من حي شبرا إلى فيلا زيدان زوج شقيقتها الثاني.