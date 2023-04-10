ملخص الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار.. بطولة أحمد العوضي

شهدت الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي، ذهاب العترة إلى منزل سحر «مها نصار» لتهديدها بعد إدارتها للمصنع، وطرده منه، وأعطاها مهلة مدتها أسبوع لتعيده، كما هددها بابنها الوحيد، كما يساعد زيدان «ماجد المصري» مهرة «ياسمين عبد العزيز» في شراء مصنع لتجديده، مما يتسبب في زيادة غضب صفاء «انتصار» ويمنى «هدى الإتربي» منها، إذ قامت الأخيرة بعمل عن أحد الدجالين لإيذائهم.

الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار

كما وقع طارق «أحمد غزي» في أزمة، إذ إنه مديون لأحد الرجال مقابل المخدرات التي يتعاطاها، ويأخذ من مهرة عقدا ويعطيه للرجل، من أجل شراء مخدرات.

وشهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 18 معرفة أنور «أحمد بدير» بالكمين الذي خضع له جابر «أحمد العوضي» أثناء عودته من تنفيذ أول عملية سلاح، ولكن جابر يستطيع الفرار منه، ويحاول إنقاذ شريكه في المهمة، بعد إصابته بالنار.

تذهب مهرة «ياسمين عبد العزيز» إلى أحد مصانع زيدان «ماجد المصري» لتتابع العمل، وتبلغ يسري بعدد من الإجراءات التي قررتها والخاصة بالتأمينات والسجل التجاري، كما أعطته أوراقا خاصة بنقله من المصنع، وطرد العترة «محمود غريب» منه، وتعيين سحر «مها نصار» مديرة للمصنع.

موعد عرض مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار حصريًا عبر قناة On بشكل يومي، في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

ويُعاد المسلسل عبر قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:00 صباحًا، والثانية الساعة 6:45 صباحًا.