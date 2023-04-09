مسلسل ضرب نار الحلقة 18.. ياسمين عبدالعزيز تطرد العترة من المصنع

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 18، معرفة أنور «أحمد بدير» بالكمين الذي خضع له جابر «أحمد العوضي» خلال عودته من تنفيذ أول عملية سلاح، ولكن جابر استطاع الفرار منه، وحاول إنقاذ شريكه في المهمة بعد إصابته بالنار.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 18

وشهد مسلسل ضرب نار الحلقة 18 ذهاب مهرة «ياسمين عبد العزيز» إلى أحد مصانع زيدان «ماجد المصري» لتتابع العمل، وتبلغ يسري بعدد من الإجراءات التي قررتها والخاصة بالتأمينات والسجل التجاري، كما أعطته أوراقا خاصة بنقله من المصنع، وطرد العترة «محمود غريب» منه، وتعيين سحر «مها نصار» مديرة للمصنع.

وشهدت أيضًا الحلقات السابقة من مسلسل ضرب نار، بدء أحداث الانتقام بعد تهديد جابر الكوماندا لزوجته السابقة مُهرة أبو الليل، والتي تقدم شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد أن قامت بخلعه في المحكمة خلال فترة حبسه، على أثر اتهامه في قضية إتجار بالأدوية المضروبة، بل وتزوجت من زيدان، الذي يقدم شخصيته الفنان ماجد المصري، ونسبت إليه طفلها الذي أنجبته من جابر الكوماندا أثناء فترة حبسه.

أما عن أحداث الحلقة السابقة من مسلسل ضرب نار، فقد شهدت انتقام جابر الكوماندا، من ابن عمه سامي الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد الرافعي، كونه السبب الرئيسي في توريط الكوماندا في قضية الإتجار بالأدوية المضروبة، ولم يكتف بذلك فقط، بل أقنع مُهرة أبو الليل برواية مشوهة عن زوجها السابق، الأمر الذي جعلها تقوم بخلعه في أحداث المسلسل الرمضاني.

موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار حصريًا عبر قناة On بشكل يومي، في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

ويُعاد المسلسل عبر قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.