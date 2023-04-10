نقدم خلال التقرير التالي ملخص الحلقة 18 من مسلسل يحيى وكنوز 2 بعد أن عرضت الحلقة على قناة DMC ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 18

وشهد مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 18 وجود بعض الغزاة في البحر ينون غزو كيميت بعد أن فشل الكثير من الغزاة خلال الفترة الماضية بسبب قوة الملك رمسيس الثالث وجيشه.

يحضر الملك رمسيس الثالث خطة للتصدي للهجوم مع مساعديه ووضع خطة منظمة من أجل الصمود طويلًا أمام الغزاة من شعوب البحر.

يظهر يحيى أمام الملك رمسيس الثالث ويعتقد أنه جاسوسًا ولكن يحيى يؤكد له أنه من كيميت ومحب لها ونصح الملك بأن يكون هناك خطة خداع لمهاجمة الغزاة قبل أن يهاجموهم وقال للملك على خطة وهي المحاربة في مكان ما بشكل مفاجئ.

موعد عرض مسلسل يحيى

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC في الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 18 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز

ومن المنتظر أن يقدم مسلسل يحيى وكنوز في الحلقة 19، معلومات جديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.