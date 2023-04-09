مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 18.. مازن سعيد في مغامرته الجديدة بعصر الفراعنة

شهد مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 18، سعادة مازن «صديق يحيى» البالغة في مغامرته الجديدة رفقة يحيى وسينو، التي تدور في حقبة الملك رمسيس الثالث بكيميت.

مسلسل يحيى وكنوز2 الحلقة 18

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل يحيى وكنوز 2 هروب يحيى وصديقه مازن من عصابة الدكتور عجيب، من خلال تعويذة الهروب ليصل إلى «كيميت» مصر القديمة، التي كان يحكمها وقتها الملك رمسيس الثالث.

مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز 2

وتعرض قناة DMC مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا، في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة Watch IT.

ومسلسل يحيى وكنوز موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضى وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدته.