مواعيد مسلسل يحيى وكنوز 2 على قناة DMC في رمضان 2023

يبحث الجمهور عن مواعيد مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي في رمضان 2023، وذلك بعد أحداث الحلقة الأخيرة، إذ خاض «يحيى» مغامرة جديدة حيث دخل يحيى معمل عجيب، واكتشف الشفرة، لكنه لم يصل للبردية التي سرقها، ويحاول الوصول لهذه البردية التي سرقها عجيب وعصابته، إذ قرر الذهاب لمتحف الحضارات وتجربة الشفرة، لمعرفة هل ستعمل الشفرة أم لا.

مواعيد مسلسل يحيى وكنوز

وكشفت شبكة قنوات «DMC»، مواعيد مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، حيث يٌعرض المسلسل الموجه للأطفال، في الساعة الـ6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

مسلسل يحيى وكنوز

وبعد معرفة مواعيد مسلسل يحيى وكنوز على قناة دي إم سي في رمضان 2023 فيجب أن تعرف أن مسلسل يحيى وكنوز، الجزء الثاني يٌعرض مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل، وهو بطولة عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، وخالد سليم، وأحمد العوضي، وأحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ومحمد ثروت وقرّرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.