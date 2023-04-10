قصر بكنجهام يعلن تفاصيل مراسم تتويج الملك تشارلز (صور)

أعلن قصر بكنجهام الأمريكي، خلال الساعات الماضية، عن تفاصيل مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا المقرر في شهر مايو المقبل، إذ أنه من المتوقع توجه الملك تشارلز وزوجته كاميلا شاند إلى كاتدرائية وستمنستر، والتي تستمر بها مراسم التتويج.

مراسم تتويج الملك تشارلز وزوجته

وذكر القصر أنَّه سيجرى نقل الملك وزوجته في أحدث عربة ملكية وهي عربة اليوبيل الماسي التي صممت من أجل الملكة إليزابيث للاحتفال بمرور 60 عامًا على اعتلائها عرش بريطانيا.

وأضاف القصر أنَّ مراسم تتويج الملك تشارلز يسيطر عليها تقاليد البلاد التي تعود إلى 1000 عام، كما أن مدتها تستغرق مدة أقل مراسم تنصيب والدته الراحلة إليزابيث قبل أكثر من 60 عامًا.

شكل مختلف لمراسم تتويج الملك

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، حدث تتويج الملك تشارلز من المتوقع أن يأخذ شكلا مختلفا عن تنصيب والدته الملكة إليزابيث الراحلة في عام 1953 وذلك من حيث الحجم يتناسب بشكل جزئي مع العصر الحديث ويعكس أزمة المعيشة الحالية.

وصرح القصر، بأنه بعد انتهاء مراسم تتويج الملك تشارلز وزوجته من المقرر عودتهم إلى قصر بكنجهام في أقدم عربة ملكية في بريطانيا وهي العربة الملكية المذهبة التي تعود عمرها إلى أكثر من ربع قرن، إذ استخدمت في كل مراسم التنصيب منذ عهد الملك وليام الرابع عام 1831، وذلك في موكب سيكون أكبر حجما من مسيرتهم إلى الكاتدرائية، إذ إنه ثلث الطريق الذي قطعته الملكة إليزابيث الراحلة والبالغ طوله 7.2 كيلومتر، حينما احتشد الالاف في الشوارع لمشاهدته.

يُذكر أنَّ طول العربة التي تستقل الملك تشارلز وزوجته تصل طولها إلى 7 أمتار وارتفاعها يقرب الـ3.6 متر ووزنها 4 أطنان، كما أنَّها في حاجة إلى 8 خيول لجرها.