تسريب وثائق سرية عن قصر باكنجهام ومقر إقامة الملك تشارلز.. ما القصة؟

بعد عدة ساعات من تسريب وثائق أمريكية، وتحديدا من وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تضمنت معلومات صادمة عن الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وأظهر مدى عمق اختراق المخابرات في الولايات المتحدة الأمريكية، لأجهزة الأمن والاستخبارات الروسية، تسربت وثائق سرية من داخل قصر باكنجهام الملكي البريطاني في العاصمة لندن.

ميرور: مخاوف من المسؤولين في بريطانيا بعد تسريب وثائق أمنية

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فأن أجهزة الأمن والمسؤولين في بريطانيا صدموا بنشر تلك الوثائق المسربة على الانترنت، ما أشعل مخاوف أمنية واسعة بشأن اختراق المنظومة الإلكترونية لبريطانيا.

أضافت الصحيفة البريطانية في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني منذ ساعات، أنه تم نشر وثائق سرية تظهر الأعمال الداخلية لقصر باكنجهام على الإنترنت، في خرق أمني واضح، حيث كشفت المخططات والبيانات والصور عن ترتيبات في غرفة رئيسية ونقطة وصول تخدم المقر الملكي في بريطانيا، كما وصفت الخطط أجنحة القصر الملكي وتخطيطه، بما في ذلك الموقع المحتمل لشقق الملك تشارلز والملكة كاميلا الخاصة.

الوثائق البريطانية المسربة نشرت على الإنترنت وأزيلت فيما بعد

وأوضح التقرير البريطاني، أن المستندات التي صنفت بأنها «سرية»، وحددت باللون الأحمر، كيفية اتصال الغرف والأجنحة وإظهار ميزات الأمان الرئيسية، مشيرا إلى أن هذه الوثائق السرية متاحة على الشبكة العنكبوتية منذ يوم الأربعاء الماضي ولكنها أزيلت في وقت لاحق، إلا أنها أشعلت موجة من القلق والمخاوف الأمنية في بريطانيا بشأن هذا الاختراق، وما إذا كان القراصنة الذين نجحوا به قد توصلوا الى مزيد من الوثائق التي لم ينشروها حتى الآن.