قصر بكنجهام: أدوار رئيسية للأمير جورج وأحفاد كاميلا في تتويج الملك تشارلز

أكد قصر بكنجهام أن الأمير جورج، حفيد الملك تشارلز وأحفاد الملكة القرينة كاميلا، سيقومون بأدوار رئيسية في تتويج العاهل البريطاني الشهر المقبل، وذلك بحسب وكالة رويترز.

الأمير جورج يشارك في التتويج

وسيكون الأمير جورج، تسع سنوات، وهو الابن الأكبر لولي العهد الأمير وليام، واحدا من أربعة برفقة الشرف للملك في حفل التتويج الكبير يوم السادس من مايو وسينضم إلى الموكب حتى صحن كنيسة وستمنستر في لندن، وقال متحدث باسم قصر كينزينجتون في لندن «نحن جميعا متحمسون جدا لدور الأمير جورج في التتويج، ستكون لحظة خاصة بشكل لا يصدق».

أحفاد كاميلا يشاركون

وسيكون ضمن رفقة الشرف لكاميلا أحفادها فريدي باركر بولز وجوس ولويس لوبيز، بالإضافة إلى حفيد شقيقتها آرثر إليوت، وكانت الصحف البريطانية قد أفادت في وقت سابق بأن الملكة القرينة أرادت أن يلعب أحفادها أدوارا مهمة رغم أنهم أحفادها من زوجها الأول آندرو باركر بولز، وسيتم إرسال دعوة تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى أكثر من ألفي مدعو مع صورة جديدة للزوجين.