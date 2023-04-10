تصدير 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن حركة تداول البضائع تشهد نشاطاً، فى المواني التابعة لها، مشيرة إلى أن إجمالي التداول اليوم الاثنين سجل 15 ألف طن.

حركة الصادرات والواردات

وذكر البيان الصادر عن هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة استقبال ومغادرة السفن تشهد انتظاماً، وبلغ حجم إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة اليوم 8 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و842 شاحنة، و40 سيارة.

وأوضح البيان، أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 3000 طن بضائع، 338 شاحنة، و34 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و504 شاحنات، و6 سيارات.

ميناء سفاجا يستقبل اليوم ثلاث سفن

وتابع البيان، أن ميناء سفاجا استقبل اليوم ثلاث سفن، هي «POS ANGEL»، و«دليلة» و«أمل»، بينما تغادر السفينتان «الحرية 2»، و«بوسيدون إكسبريس»، فيما غادرت الميناء أمس السفينتان «دليلة» و«أمل».

وأضاف البيان، أن ميناء نويبع يشهد اليوم تداول 2900 طن بضائع، و300 شاحنة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1280 راكبا بموانيها.