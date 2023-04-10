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بيونج يانج لا تستجيب للاتصالات اليومية مع سول لليوم الرابع

كتب:

أ ش أ
11:11 ص | الإثنين 10 أبريل 2023
بيونج يانج

بيونج يانج

ذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم، أن بيونج يانج قطعت على ما يبدو خط الاتصال من جانبها، ولم ترد على المكالمات الروتينية، منذ يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك المكالمات الصباحية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الوحدة كو بيونج سام، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن الحكومة تقوم بمراجعة كيفية الرد على خطوة الشمال مع مراقبة الوضع، ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تصدر موقفا رسميا.

وبحسب يونهاب، فإن من المفترض أن تجري الكوريتان مكالمتين هاتفيتين يوميا، الأولى في الساعة 9:00 صباحا، والثانية في الساعة 5:00 عصرا عبر قناة الاتصال المشتركة بينهما، مشيرة إلى أن من غير المعروف سبب عدم استجابة الشمال لمثل هذه المكالمات اليومية مع الجنوب لكن هناك احتمالًا أن النظام الكوري الشمالي يرفض عمدًا الرد على المكالمات اليومية؛ احتجاجًا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أو إصدار وزارة الوحدة مؤخرا تقريرا عن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

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بقلم أ ش أ