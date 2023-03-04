بيونج يانج: كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا تتجاوز خطا خطرا.. وتدريب «درع الحرية» بروفة لغزو البلاد

انتقدت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية المشتركة في الربيع، التي تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية أن تجريها في مارس الجاري.

وقالت صحيفة «تشوسون شينبو»، الناطقة بلسان بيونج يانج، اليوم السبت، أن تدريب «درع الحرية» هو بروفة لغزو كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأعلنت كوريا الشمالية، أن كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة تتجاوز خطا خطرا وهذا لا يمكن القبول به.

وأضافت الصحيفة، أن مثل هذه التدريبات العسكرية المتكررة تشكل تهديدات عسكرية وهي السبب تحديدا وراء سعي كوريا الشمالية لتعزيز إمكانات الدفاع الذاتي لديها.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، قالت إن الجيش الكوري سيدخل العمل بفكرة تشغيلية أكثر فاعلية لتدمير التهديدات التي تمثلها أنظمة كوريا الشمالية الصاروخية حتى مرحلة ما قبل الإطلاق.

وأوضحت وكالة «يونهاب» نقلا عن مسؤول في الوزارة أن مصطلح «شبكة التدمير» يشير إلى نظام متعدد الطبقات ومتكامل يستخدم العمليات الإلكترونية وتكتيكات الحرب الإلكترونية ووسائل أخرى لتعطيل وإبطال تحركات العدو للصواريخ قبل إطلاقها،