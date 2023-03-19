واشنطن تعيد نشر قاذفة استراتيجية في سول بعد صاروخ «بيونج يانج»

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أنها ستعيد نشر القاذفة الاستراتيجية «بي- 1 بي» في كوريا الجنوبية، من أجل المشاركة في المناورات العسكرية التي يطلق عليها «درع الحرية» المشتركة بين البلدين، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

«يونيهاب»: إعادة نشر القاذفة الاستراتيجية خطوة مهمة

جاء ذلك بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، فيما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونيهاب» أن إعادة نشر القاذفة الاستراتيجية خطوة مهمة لكونها تأتي بعد مرور 16 يوما فقط على النشر الأخير لهذه القاذفة القادرة على حمل أسلحة نووية.

وستشارك القاذفة «بي- 1 بي» في المناورات المشتركة التي بدأتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في 13 مارس الجاري وتستمر حتى يوم 23 من الشهر نفسه، والتي تعتبر أكبر مناورات بين الجانبين منذ 5 سنوات، كما ستشارك أحدث المقاتلات الحربية لدى الطرفين مثل المقاتلة «إف- 35».

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إنه يتم النظر إلى إعادة نشر القاذفة الاستراتيجية في كوريا الجنوبية على أنه استعراض أميركي للقوة في مواجهة كوريا الشمالية.

مناورات المشتركة بين واشنطن وسول

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كوريا الشمالية إن إطلاق صاروخها الباليستي جاء إطار تكثيفها للتجارب الصاروخية ردا على المناورات والتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تعتبرها تهديدا لها، في حين ذكرت قناة «إن إتش كيه» اليابانية، أن عملية الإطلاق هي السابعة من قبل «بيونج يانج» خلال العام الحالي.