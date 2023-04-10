الأزهر يوضح الفرق بين الأمراض المزمنة وغير المزمنة التي ترخص الفطر

تحدث الشيخ فتحي الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حول الأمراض التي ترخص للإنسان الفطر في نهار رمضان، حيث أوضح الفرق بين الأمراض المزمنة وغير المزمنة، قائلًا إن الله سبحانه وتعالى حينما فرض على عباده الفرائض أراد أن تؤدي على الهيئة والكيفية التي كتبها الله عز وجل.

الأمراض المزمنة وغير المزمنة

وأضاف «الفقي»: «المولى عز وجل حينما تكفل بإيجاد كلياته الخمسة التي فرضها بطرق مشروعة تكفل بحمايتها ورعايتها، ففرض مع العزائم، الرخص التي تأتي مع العوارض التي تحدث للإنسان، والتي يجب أن تؤتي كما تأتي فرائضه».

هيئة كبار العلماء

وأوضح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنّ المرض عرضة لكل إنسان، فماذا يفعل المريض الذي ابتلاه الله بالمرض، يجب أن يتعامل وفقا للرخصة التي أعطاها الله له في الصيام، فإمّا أن يكون مرضًا مزمنًا لا يرجى الشفاء منه إلى أن يلقى الله، فهذا سيطعم عن كل يوم مسكينا، وحال كان مرضه بمرض يرجى الشفاء منه، فعدة من أيام أخر، أي يصوم الأيام التي أفطرها ويعوضها بعد شفائه.

دار الإفتاء

في السياق ذاته نشرت دار الإفتاء المصرية تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جاء فيها: «الرجوع إلى أهل التخصص في الحالات التي تتطلب الإفطار هو المرجع الأول».