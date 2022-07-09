متى ينتهي الحج؟.. عضو هيئة كبار العلماء يجيب

كشف الدكتور فتحي الفقي، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، عن آخر مناسك الحج التي يؤديها الحجاج، وموعد عودتهم إلى بلادهم، مؤكدا أن أعمال الحج لمن كتبه الله له تنتهي في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وذلك بعد رمي الجمرات لمن لم يتعجل.

وأوضح عضو هيئة كبار علماء الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحج ينتهي بعد يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي أيام التشريق، التي يقوم فيه الحاج برمي الجمرات، وسميت بذلك من تشريق اللحم، حيث كانوا قديماً يشرقون أي يقطعون اللحم ويضعونه في الشمس حتى يتقدس، ومن لم يتعجل في رمي الجمرات يظل لآخر أيام التشريق، وذلك لقول الله تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ».

متى يعود الحجاج إلى بلادهم؟

وأضاف «الفقي»، أن الحاج يتحرك منى قبل غروب شمس اليوم الثالث عشر، ويتحرك إلى مكة، ولأنه لو غربت عليه الشمس سيلزمه المبيت لليوم الثالث عشر، ولا يصلح في حجه التعجل إلا لعزر، مثل مانع من الحركة، والمفروض أن يرمي جمرة العقبة من الظهر إلى وقت المغرب، على أن يتحرك قبل أذان المغرب، وإن لم يتحرك من منى ودخل عليه الليل ننظر هل هو متأخر لعذر أم لغير عذر، إن كان قد تأخر لعذر فعليه أن يتعجل، أما إذا لم يمنعه مانع من ذلك وتأخر باختياره ففي هذه الحالة يلزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر.

آخر أعمال الحاج قبل الرجوع

وأشار عضو هيئة كبار علماء الأزهر، إلى أن أعمال الحج تنتهي بعد رمي الجمرات في الأيام الثلاثة، ويذهب الحاج إلى مكة يطوف طواف الوداع، وذلك إذا كان يسافر في نفس اليوم حسب المواصلات الخاصة به، ولكن إذا كان يجلس في مكة مدة، فيجب عليه تأخير الطواف، والقيام به قبل أن يتحرك مباشرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت»، وطواف الوداع واجب في رأي جمهور الفقهاء، بخلاف المالكية.

متى يعيد الحاج طواف الوداع؟

وتابع فتحي الفقي: «وبعد طواف الوداع يكون قد حضر شنطته، حتى يسافر مباشرة، ويجوز له المكوث بعض الوقت حال وجود عذر، وإن لم يكن لعذر فعليه أن يعيد طواف الوداع مرة أخرى، ويجوز له اتباع مذهب المالكية الذي يعتبر طواف الوداع مندوب وخارج عن أعمال الحج مباشرة».