الليالي الوترية في رمضان 2023 كم بالميلادي؟.. وموعد ليلة القدر

يبحث العديد من المسلمين عن الليالي الوترية في رمضان 2023 كم بالميلادي؟ وأيضا موعد ليلة القدر، وذلك بعد انتهاء 17 يوما من شهر رمضان الكريم، واقتراب العشر الأواخر، التي ينتظر خلالها المسلمون الليالي الوترية.

الليالي الوترية في رمضان 2023 كم بالميلادي؟

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الليالي الوترية في رمضان 2023 كم بالميلادي:

- الليلة الوترية الأولى، تبدأ ليلة 21 رمضان 1444، أولى ليالي الوتر، من مغرب الثلاثاء، الموافق 11 أبريل 2023، حتى فجر الأربعاء 12 إبريل.

- ثاني الليالي الوتر، توافق ليلة 23 رمضان 1444، من مغرب الخميس الموافق 13 من أبريل 2023، حتى فجر الجمعة 14 إبريل.

- الليلة الوترية الثالثة، تبدأ ليلة 25 رمضان 1444، من مغرب السبت، الموافق 15 أبريل 2023، حتى فجر الأحد 14 أبريل.

- رابع ليالي الوتر، تبدأ ليلة 27 رمضان 1444، من مغرب الإثنين الموافق 17 أبريل، وتنتهي فجر الثلاثاء 18 أبريل.

- آخر ليلة وترية في رمضان، تبدأ ليلة 29 رمضان 1444، من مغرب الأربعاء الموافق 19 أبريل، وتنتهي فجر الخميس 20 أبريل.

موعد ليلة القدر

وبعد الإجابة عن سؤال الليالي الوترية في رمضان 2023 كم بالميلادي؟ توضح الوطن، موعد ليلة القدر، وفقا لأحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم التي تناولت ذلك:

- روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى (تخاصم) رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيراً لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة»

- وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنُسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر».

- وأخيرًا، روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان».